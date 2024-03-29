«Наша цель»: Сырский рассказал о новом наступлении ВСУ Главком ВСУ Сырский рассказал о подготовке резерва для нового наступления

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Александр Сырский

Целью Вооруженных сил Украины является подготовка резервов к новому наступлению, заявил главнокомандующий армией Александр Сырский в интервью изданию «Укринформ». Он добавил, что ВСУ намерены не допустить потери территорий. По его словам, украинские военные научились вести боевые действия не числом снарядов, а мастерством.

Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. <...> Наша цель — не допустить потери своей территории <...>, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий, — заявил Сырский.

Он добавил, что ВСУ испытывают трудности на передовой. Россия применяет управляемые авиабомбы, а преимущество в артиллерии у российских войск один к шести, подчеркнул Сырский.

Также главком ВСУ заявил, что озвученная прежде необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена, цифру сократили. Сырский выразил надежду, что в войсках будет достаточно людей за счет не только мобилизованных, но и добровольцев. Кроме того, он рассказал о пересмотре численности отдельных частей, которые не участвуют в боевых действиях.

Также Сырский отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потому что у него были на то веские причины. По его словам, в военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях.