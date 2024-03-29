«Причины весомые»: Сырский впервые высказался об отставке Залужного Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины

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Александр Сырский

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, потому что у него были веские причины, заявил нынешний главком ВСУ Александр Сырский в интервью агентству «Укринформ». По его словам, в военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях.

У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказов, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомые, — сказал Сырский.

По его словам, сейчас в ВСУ отрабатываются «алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях». Кроме того, планируется обновить состав Генштаба и других органов военного управления, подтвердил Сырский.

Ранее сам Зеленский заявил о планируемых кадровых назначениях в силах обороны страны. Он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут. Перед этим он дал карт-бланш на смену военачальников Сырскому.

При этом, как считает военный эксперт Василий Дандыкин, Сырский не смог добиться каких-либо значимых изменений в армии. По его словам, из-за неудач солдат на фронте украинского генерала ждет «судьба хуже, чем у Залужного».