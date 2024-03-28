Военный эксперт рассказал, чем Сырскому грозит поражение Украины в СВО Военэксперт Дандыкин: Сырского ждет судьба хуже, чем у Залужного

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Александр Сырский

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не смог добиться каких-либо значимых изменений в армии, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, из-за неудач солдат на фронте украинского генерала ждет «судьба хуже, чем у Залужного».

Александр Сырский не смог добиться каких-либо значимых изменений в армии. Думаю, судьба его ждет еще хуже, чем у Залужного. Сырский — выходец из России, и припомнить ему могут все неудачи. Но главное, что потери на фронте при нем значительно увеличились. Не зря его прозвали Мясником, — рассказал Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.