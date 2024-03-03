Главкому ВСУ Сырскому разрешили увольнять кого угодно Зеленский: Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в армии

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский получил карт-бланш на смену военачальников и должен представить детальный доклад и конкретные предложения по любой перестановке кадров в начале недели, проинформировал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он перечислил главные критерии новых назначений. По словам украинского лидера, ими должны быть знание фронта, реальных нужд военнослужащих, а также стремление достичь «украинских целей».

Ранее Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров бригад. Он обвинил их в проблемах украинской армии на восточном направлении линии фронта. Главком подчеркнул, что в некоторых случаях командиры не знают всей оперативной информации и принимают решения, создающие прямую угрозу личному составу.

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube рассказал про обвинения, которые Сырский выдвинул в адрес своих подчиненных. Главком заявил, что они провалили ситуацию на ряде направлений, в частности в Запорожье и под Авдеевкой.

Об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ стало известно 8 февраля. Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что украинский военачальник начал «свою игру», поэтому его заменили на генерал-полковника Александра Сырского.