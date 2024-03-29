Сырский скорректировал планы по призыву в ВСУ Сырский: в ВСУ планируют призвать существенно меньше 500 тысяч человек

Фото: МО Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил агентству «Укринформ», что ранее озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена. По его словам, цифра была сокращена. Главком выразил надежду, что в войсках будет достаточно людей за счет не только мобилизованных, но и добровольцев.

После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась, — сказал он.

Он добавил, что сейчас ВСУ пересматривают численность отдельных частей, которые не участвуют в боевых действиях. После аудита их деятельности тысячи военнослужащих направлены в боевые части.

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

Также на Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе». Отмечается, что Киев планирует создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».