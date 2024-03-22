На Украине упразднят категорию военнообязанных Рада планирует упразднить категорию ограниченно годных к службе в ВСУ

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе», сообщило издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского. Так, по словам депутата, Киев планирует создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Больше не будет ограниченно пригодных, остается норма о полной пригодности или непригодности, — сказал Здебский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель и май 2024 года.

Также Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский предложил президенту удвоить выплаты военнослужащим для повышения их мотивации. Он напомнил, что сегодня солдатам выплачивают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).