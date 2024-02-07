В Киеве приняли закон об ужесточении мобилизации Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации

Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации, сообщает издание «Страна.ua». Как отмечается, за проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

Перед этим подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что ужесточение мобилизации загоняет украинское руководство в ловушку. Он выразил мнение, что новый план свидетельствует о нежелании граждан отправляться на фронт.

Между тем соратник Зеленского и депутат Верховной рады от партии президента «Слуга народа» Игорь Кривошеев назвал способ избежать мобилизации. Он посоветовал украинцам «переплыть Тису». Еще одним вариантом для уклонения от призыва он назвал возможность получения другого гражданства.