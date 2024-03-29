«Очень неубедительно»: военкор оценил слова Сырского о мобилизации Поддубный: слова Сырского о решении изменить планы по мобилизации неубедительны

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Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о решении пересмотреть необходимость мобилизации еще 500 тысяч человек не сходится с реальностью, поделился мнением военный корреспондент Александр Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, на это указывают попытки десятков тысяч мужчин всеми способами избежать отправки на фронт.

Эти слова (о решении пересмотреть мобилизацию. — NEWS.ru) никак не сходятся с реальностью, учитывая, что на Украине десятки тысяч уклонистов, старающихся всеми способами избежать отправки на фронт, — отметил он.

По мнению Поддубного, Сырский использовал «размытую формулировку», когда говорил об итогах проведенного аудита. Расчет главкома ВСУ на успешное продолжение боевых действий теми силами, которые уже имеются в распоряжении армии, в том числе добровольцами, несостоятелен, отмечает военкор.

Ремарка Сырского о добровольцах наводит на мысль о прибытии на Украину энного числа иностранных специалистов. В противном случае попытка успокоить украинскую общественность в духе «насильственной мобилизации не будет» выглядит очень неубедительно, — заключил военкор.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что озвученная необходимость в мобилизации еще 500 тысяч человек пересмотрена. По его словам, цифра была сокращена. Главком выразил надежду, что в войсках будет достаточно людей за счет не только мобилизованных, но и добровольцев.