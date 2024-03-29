Панда Катюша: последние новости 29 марта, видео, когда ее увезут в Китай

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала видео, как панда Катюша готовится к вечернему сну. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Катюша готовится ко сну

Акулова минувшим вечером продемонстрировала кадры, как Катюша расположилась на бревнах и готовится спать. Панда в течение минуты следила за оператором, но потихоньку закрывала глаза и засыпала.

«Катюша готовится ко сну, а вы?» — подписала видеозапись директор столичного зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram обратили внимание, что Катюша способна уснуть практически везде, даже когда за ней пристально наблюдают камеры.

«Катюшу снимают крупным планом, она это видит и все равно засыпает. Какая прелесть. Пускай подрастает и набирается сил!»;

Фото: t.me/svetlanaakulova1

«Катюша просто прекрасна. Каждыми днями смотрю новые видео, которые появляются здесь. Взрослеет панда просто на глазах. Не думала, что они такие умные и заботливые животные. Диндин настоящая мама, такое редко встретишь в природе. Смотришь, как она учит свою дочку всему, и просто удивляешься происходящему. Вот только папа Жуи хорошо устроился, вообще никак не воспитывает Катюшу»;

«Как мы раньше жили без Катюши!! День начинается и заканчивается с Катюшей!! Любимый пушистый комочек!!! Шкода и непоседа!!! Сладость!!!»;

«Прелесть! Как мило! Очарование! Спокойной ночи, красавица Катюша! Добрых цветных снов! Все дела переделала. Во все игрушки поиграла. Молочка покушала и можно спать», — писали подписчики генерального директора Московского зоопарка в Telegram.

Когда Катюша уедет в Китай

В пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что где-то в четыре года Катюша уедет из России в Китай, где ей могут подобрать жениха.

«Онa где-то в четыре года уедет в Китaй. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу», — рассказали в пресс-службе зоосада.

Также начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова ранее отмечала, что Катюша действительно может покинуть Россию в возрасте четырех лет, поскольку у нее хорошая генетика и она прекрасно подходит для размножения.

«Сейчас мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше. Наверное, мы будем грустить, но мы понимаем, что там у нее будет своя семейная жизнь», — объяснила Овчинникова.

По ее словам, у Катюши вскоре может появиться брат или сестра, поскольку зоологи хотят вновь свести Диндин и Жуи уже в 2026 году.

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