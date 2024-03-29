Вся информация о главаре террористов, которые устроили бойню в «Крокусе»

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Фаридуни Шамсидин

Фаридуни Шамсидин — 25-летний гражданин Таджикистана, который считается главарем банды, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Что о нем известно?

Что известно о Шамсидине на данный момент

Фаридуни Шамсидин — уроженец кишлака Лойоби Гиссарского района. До отъезда в Россию работал пекарем на предприятии в родном Гиссаре. Соседи называют его спокойным и вежливым человеком.

«Сам Фаридуни был спокойный и вежливый, ничего плохого за ним мы не замечали. Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги», — рассказала РИА Новости соседка обвиняемого.

Жена старшего брата подозреваемого в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсидина Гульбахор Джонова заявила, что она соболезнует российскому народу.

«Я кaк мать молюсь зa Россию, зa их потерянных родных... Я кaк мaть зa них болею», — сказала она.

Также известно, что главарь банды за несколько дней до нападения на «Крокус» приглашал в Москву своего тестя для «подработки».

«Со слов родственников в Таджикистане, звонок для отца жены вышел неожиданным. Второпях и без объяснений Фаридуни его убеждал, мол, есть прибыльная работа и надо ехать в Россию. Подробности обещал только при личной встрече. В итоге получил отказ», — сообщал Telegram-канал Mash.

При этом его несколько раз замечали в «Крокус Сити Холле» до теракта. Он приходил в комплекс для его изучения. Так, один из сотрудников «Крокуса» сообщил, что видел злоумышленника за пару недель до трагедии.

Предполагается, что Шамсидин считается лидером террористов, напавших на «Крокус» 22 марта. По информации СМИ, он был единственным, с кем контактировал куратор. Вербовка произошла во время его пребывания в Турции. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют истинного главаря террористов.

Басманный суд Москвы в воскресенье, 24 марта, арестовал до 22 мая Шамсидина по делу о теракте в «Крокусе».

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва» Фаридуни Шамсидин

Что Шамсидин рассказал во время допроса

В ходе допроса главарь террористов сообщил, что он проживал в хостеле и планировал начать работать в такси, потому что долгое время был безработным.

«Проживал в хостеле в Дмитровском районе Московской области вместе с Мухаммадом (еще один подозреваемый. — NEWS.ru) около месяца», — сказал он.

Также он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. По словам подозреваемого, с этим мужчиной он был знаком всего около 10–12 дней. Подробности атаки на «Крокус» предполагаемый боевик на камеру не раскрыл.

По данным Telegram-канала SHOT, террористы жили в апарт-отеле «Окружной», где стоимость проживания в сутки составляет около 3000 рублей.

Что известно о криминальном прошлом террориста

По информации Telegram-канала Sputnik Таджикистан, Шамсидин ранее был судим и провел в тюрьме около двух лет, сообщил один из его знакомых.

«Шамсидин отсидел в тюрьме Вахдата. Где-то два года... Статью не помню, знаю, что домогался девочки», — рассказал собеседник.

Также авторы канала рассказали, что в социальных сетях многие узнали главаря банды и отметили, что в Подольске он часто приставал к девушкам у Дома культуры «Машиностроитель».

«Его одна женщина из микрорайона Климовск опознала, гуляла весной 2023 года с собакой, и он ей угрожал. Она вызвала полицию, но он скрылся на машине», — рассказала одна из местных жительниц.

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