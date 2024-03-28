Обвиняемый в теракте в «Крокусе» пытался заманить на «подработку» тестя Mash: обвиняемый в теракте Шамсидин звал тестя на «подработку» перед «Крокусом»

Фото: t.me/moscowcourts

Фаридуни Шамсидин

Telegram-канал Mash сообщил, что один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке на концертный звал своего тестя. По информации канала, за два дня до нападения он звонил родственнику и срочно звал его в Москву на «подработку». В публикации уточняется, что Шамсидин получил отказ.

Со ссылкой на самих родственников канал уточнил, что звонок оказался для них очень неожиданным. По данным канала, Шамсидин второпях и не вдаваясь в детали, заявил, что в России появилась работа, однако приехать нужно срочно, при этом подробности он обещал рассказать при личной встрече.

Канал также разузнал о личности Шамсидина у родственников, которые рассказали, что он доучился лишь до седьмого класса. По данным канала, у него есть судимость за сексуальные домогательства.

Известно, что 25 марта суд арестовал подозреваемых в пособничестве боевикам Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. Также сообщалось, что у всех нападавших, среди которых, помимо Шамсидина, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов, нашли в крови следы психотропного вещества.