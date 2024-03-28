Накануне СМИ сообщили, что двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» скончались в СИЗО. Правда ли это, где сидят террористы, кто из них обжаловал арест, были ли они под наркотиками в момент совершения преступления?
Правда ли, что террористы из «Крокуса» умерли в СИЗО
Сообщения СМИ о смерти исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности, заявил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях. <...> Мы посетим обвиняемых в причастности к этому теракту в плановом режиме и действовать будем, как и всегда, согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники», — заявил он РИА Новости.
Ранее в Сети появилась информация о смерти двух арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Также член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщала, что четырех непосредственных исполнителей теракта отправили в СИЗО «Лефортово» после ареста.
Кто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
28 марта стало известно, что обвиняемый в организации теракта в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Басманном районном суде города Москвы.
25 марта Дворец правосудия арестовал Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».
Как выяснили журналисты, последний год Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи охарактеризовали мужчин как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли» — не помогали пожилой соседке.
Под какими веществами были террористы в «Крокусе»
Напавшие на «Крокус» террористы были под воздействием отключающих страх психотропных веществ. По данным источника, до атаки они несколько раз посещали концертный зал, чтобы подготовиться к теракту и «срисовать обстановку»: 7, 10 и 14 марта.
«У Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности», — говорится в сообщении ТАСС.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Как террористы готовились к нападению на «Крокус»
По данным источника, Фаридуни Шамсидин посетил концертный зал 7 марта, что подтверждают случайно сделанный фотографом концертного зала снимок и показания таксиста, который отвез обвиняемого от «Крокуса» в деревню Путилково. Другой предполагаемый участник атаки был в здании 10 и 14 марта.
За день до нападения террористы были замечены в районе Строгино. На заправке «Газпромнефть» они заправляли «Рено», на котором уехали от «Крокуса» после теракта.
Также отмечается, что продавшие террористам автомобиль братья Исломовы и их отец знали о намерениях боевиков.
«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль „Рено“ террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — сообщил источник ТАСС.
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