Террористы из «Крокуса» умерли в СИЗО? Что известно, последние новости

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Накануне СМИ сообщили, что двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» скончались в СИЗО. Правда ли это, где сидят террористы, кто из них обжаловал арест, были ли они под наркотиками в момент совершения преступления?

Правда ли, что террористы из «Крокуса» умерли в СИЗО

Сообщения СМИ о смерти исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности, заявил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях. <...> Мы посетим обвиняемых в причастности к этому теракту в плановом режиме и действовать будем, как и всегда, согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники», — заявил он РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация о смерти двух арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Также член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщала, что четырех непосредственных исполнителей теракта отправили в СИЗО «Лефортово» после ареста.

Кто из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

28 марта стало известно, что обвиняемый в организации теракта в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Басманном районном суде города Москвы.

Фото: t.me/moscowcourts Аминчон Исломов

25 марта Дворец правосудия арестовал Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта возможный главарь боевиков Фаридуни Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Как выяснили журналисты, последний год Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи охарактеризовали мужчин как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли» — не помогали пожилой соседке.

Под какими веществами были террористы в «Крокусе»

Напавшие на «Крокус» террористы были под воздействием отключающих страх психотропных веществ. По данным источника, до атаки они несколько раз посещали концертный зал, чтобы подготовиться к теракту и «срисовать обстановку»: 7, 10 и 14 марта.

«У Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности», — говорится в сообщении ТАСС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Как террористы готовились к нападению на «Крокус»

По данным источника, Фаридуни Шамсидин посетил концертный зал 7 марта, что подтверждают случайно сделанный фотографом концертного зала снимок и показания таксиста, который отвез обвиняемого от «Крокуса» в деревню Путилково. Другой предполагаемый участник атаки был в здании 10 и 14 марта.

За день до нападения террористы были замечены в районе Строгино. На заправке «Газпромнефть» они заправляли «Рено», на котором уехали от «Крокуса» после теракта.

Также отмечается, что продавшие террористам автомобиль братья Исломовы и их отец знали о намерениях боевиков.

«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль „Рено“ террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — сообщил источник ТАСС.

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