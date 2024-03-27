«Камнями бы закидал»: в чем признались родственники боевиков из «Крокуса»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Последствия пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

На настоящий момент суд арестовал восемь человек по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как родственники и соседи описали фигурантов, что говорят о них, кто защищает, кто отрекся?

«Мой сын — хороший человек»

Накануне Басманный районный суд Москвы отправил под арест восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

По данным следствия, Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тыс. рублей. Однако позже он сдал жилье предполагаемому главарю террористов из «Крокуса» — Фаридуни Шамсидину.

На суд пришла мать Касимова, которая разрыдалась еще до начала заседания. Она заявила, что «ее сын хороший человек, всем верит», а с другими фигурантами дела о теракте в «Крокусе» не знаком.

«Мой сын — хороший человек! Он не виноват, он его не знает, он работает сам, его не знает. Приехала, как узнала, у людей узнала — приехала. Я одна, одинокая женщина, у него трое детей: три года, два года и один годик. Он простой человек, всем верит, всегда ходит помогать людям. Этого парня он не знал», — цитирует мать арестованного E1.RU.

Женщина также рассказала, что Касимов арендует небольшое кафе, где подают национальные блюда. Квартира, которую он сдавал террористам через специальный онлайн-сервис, куплена в ипотеку.

«Я сказала, что только русским сдавать [квартиру], они [террористы] сказали, что приехали работать на стройке», — заявила женщина.

Фото: t.me/moscowcourts Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов

Что говорят соседи о фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

25 марта суд арестовал Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта Шамсидин, они отвечали за логистику и транспорт. По версии следствия, через Диловара боевики приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Как выяснили журналисты, последний год Аминчон и Исроил Исломовы жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Соседи охарактеризовали мужчин как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли».

Исломовы всегда здоровались, пьяными их не замечали. За дверью их жилища часто были слышны детские голоса. Однако они держали себя свысока, подчеркнула одна из соседок.

«Даже видя, что я, старая женщина, захожу с двумя сумками, поднимаю пакеты наверх, — открывается дверь у Исломовых, и никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут», — рассказала она.

Что сказали соседи о предполагаемом главаре террористов из «Крокуса»

26 марта таджикские силовики опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Фаридуни Шамсидина. Он находится в кишлаке Лойоби в 50 километрах от столицы республики города Душанбе.

Как уточняется, Шамсидин уехал в Россию полгода назад, а до этого работал пекарем на небольшом предприятии в родном Гиссаре. Соседи фигуранта дела о теракте в «Крокусе» называют его спокойным и вежливым человеком.

«Сам Фаридуни был спокойный и вежливый, ничего плохого за ним мы не замечали. Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги», — рассказала соседка обвиняемого.

Ранее сообщалось, что именно Шамсидин считается предполагаемым лидером террористов, напавших на «Крокус». По данным СМИ, мужчина был единственным, с кем контактировал куратор. Вербовка, предположительно, произошла во время нахождения Шамсидина в Турции. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют главаря террористов.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

От кого из террористов отреклась семья

Один из четырех арестованных исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, которого СМИ назвали самым жестоким убийцей из всех боевиков, напавших на «Крокус». Журналисты узнали, что в России он работал таксистом, а временный приют нашел у родственников в Новосибирске, где прожил примерно три недели, временная регистрация в этом городе закончилась у него в январе. В Таджикистане у него жена и четверо детей.

По словам родственников, Мирзоев пропал около двух месяцев назад. Они признались, что не замечали за ним ничего странного. Как отмечается в публикации KP.RU, родные Мирзоева отреклись от него, отметив, что такого родственника для них больше не существует.

«Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. <...> Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!» — признался собеседник издания.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

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