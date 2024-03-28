Baza: напавшие на «Крокус» террористы были под психотропными веществами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Baza, напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы были под воздействием отключающих страх психотропных веществ. Канал уточнил, что до атаки они несколько раз посещали концертный зал, чтобы подготовиться к теракту и «срисовать обстановку»: 7, 10 и 14 марта.

У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности, — говорится в сообщении.

По данным Baza, Фаридуни Шамсутдин посетил концертный зал 7 марта, что подтверждают случайно сделанный фотографом концертного зала снимок и показания таксиста, который отвез обвиняемого от «Крокуса» в деревню Путилково. Другой предполагаемый участник атаки был в здании 10 и 14 марта. За день до нападения террористы были замечены в районе Строгино. На заправке «Газпромнефть» они заправляли автомобиль Renault, на котором уехали от «Крокус Сити Холла» после теракта.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фариддуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. У некоторых из них есть семьи и дети.