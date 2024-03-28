Крупнейшие теракты в Москве в новейшей истории России: инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», совершенное 22 марта, стало крупнейшим терактом в России со времен бесланской трагедии. Всего с 1996 года в Москве произошло 18 крупных террористических атак. Большинство из них пришлись на 90-е и нулевые годы.

По числу жертв террористических атак в столице нападение на «Крокус Сити Холл» превосходит только двойной теракт, совершенный в сентябре 1999 года. Тогда в результате подрыва домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе погибли 224 человека, 697 получили ранения и моральные травмы.

До трагедии в «Крокусе» последним крупным терактом в Москве стал взрыв в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года.

Хронология терактов в столице — в инфографике NEWS.ru.