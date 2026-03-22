В ходе выборов во Франции скончались уже два человека ici: человек умер на избирательном участке в Сент-Этьене

На одном из избирательных участков в городе Сент-Этьен скончался мужчина, сообщила радиостанция ici. Это уже вторая смерть в ходе в ходе муниципальных выборов во Франции сегодня, 22 марта. Первый случай был зарегистрирован в городе Анси.

Наблюдатель на одном из избирательных участков в Сент-Этьене скончался на работе во время второго тура муниципальных выборов, — говорится в сообщении.

