Скончался звукорежиссер Петр Пивоваров

Умер член Союза кинематографистов России звукорежиссер Петр Пивоваров, сообщила пресс-служба союза. Пивоваров умер 1 августа в возрасте 71 года, причины смерти не раскрываются.

1 августа 2025 года на 72-м году ушел из жизни наш коллега, член Союза кинематографистов России звукорежиссер Петр Викторович Пивоваров (1953–2025), — говорится в сообщении.

Прощание с Пивоваровым пройдет в морге Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого 6 августа в 10:30. Звукорежиссера похоронят на Центральном кладбище в городе Долгопрудном.

Пивоваров работал в Центральной студии документальных фильмов. С 1991 года сотрудничал с РИА Новости, работал на телевидении. Был главным звукорежиссером и заместителем главного звукорежиссера на телеканале RT. Пивоваров участвовал в телевизионных съемках в Чечне и Югославии.

Ранее стало известно, что на 93-м году жизни скончался грузинский режиссер кино народный артист СССР Эльдар Шенгелая. Режиссер удостоился премии »Ника» в 2018 году за лучший фильм стран СНГ и Балтии благодаря фильму «Кресло». Именно он работал над лентой «Белый караван», а также над комедией 1973 года «Чудаки».