Продавшие автомобиль террористам из «Крокуса» знали об их намерениях ТАСС: Исломов и его сыновья знали, что продают автомобиль террористам

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Подозреваемые в пособничестве террористам знали, что они продают автомобиль людям, которые намерены напасть на подмосковный «Крокус Сити Холл», рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о Диловаре Исломове, его брате Аминчоне и их отце Исроиле, которые провели сделку с Renault. На нем обвиняемые в теракте уехали из «Крокуса» после нападения.

Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Аминчон Исломов, обвиняемый в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», обжаловал решение суда об аресте. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.

Алишер Касимов стал восьмым фигурантом дела о теракте. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. По данным следствия, Касимов купил трехкомнатную квартиру в Путилково и намеревался сдавать ее «исключительно славянам» за 60 тыс. рублей. Однако позже он сдал жилье предполагаемому главарю террористов из «Крокуса» — Фаридуни Шамсидину.