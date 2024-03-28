«За что?»: как отреагировали россияне на извинения Пугачевой перед Манижей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева извинилась перед исполнительницей Манижей, которая заявила о «травле» граждан Таджикистана после теракта в «Крокус Сити Холле». Как отреагировали россияне, что сказала Примадонна о трагедии, кто из звезд ее осудил?

Как Пугачева извинилась перед Манижей

Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» попросила прощения у уроженки Таджикистана исполнительницы Манижи. Соответствующий комментарий Примадонна оставила под публикацией участницы конкурса «Евровидение-2021» в социальной сети.

В видеообращении Манижа со слезами на глазах заявила, что в России после теракта усилились «гонения на таджиков и жителей Центральной Азии». По ее словам, убийцы не имеют национальности, а в любой ситуации необходимо оставаться людьми.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — сказала Манижа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа

Пугачева отреагировала на это высказывание коллеги. Примадонна оставила короткое сообщение, извинившись перед Манижей.

«Прости!!!» — написала народная артистка СССР.

«Я вас очень люблю, Алла Борисовна», — ответила Манижа, сопроводив сообщение эмодзи в виде сердца.

Как отреагировали россияне на слова Пугачевой

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева в своем Telegram-канале указала, что извинения Пугачевой на фоне ее молчания о самом теракте выглядят абсурдно.

«Алла Пугачева извинилась перед Манижей под постом о травле таджиков, написав ей: „Прости!!!“ Алла Пугачева никак не высказалась о трагедии в „Крокусе“. <...> Какой сюр...» — написала экс-участница «Дома-2».

Подписчики Водонаевой в комментариях к публикации в большинстве своем поддержали ее реакцию. Однако нашлись и те, кто не увидел в поведении Примадонны ничего удивительного.

«Никакой это не сюр, а ее реальное отношение к поклонникам. Она всегда была такой», — уверен Серега.

«Это не просто сюр. Это показать, как на нас глубоко плевать с нашими трагическими событиями. Мы плохие — она хорошая», — считает Ирина.

Многие пользователи не поняли, за что извиняется Пугачева и от чьего лица. Водонаева же выдвинула свою версию того, по какому поводу певица попросила прощения.

«За что [извинилась Пугачева]? За то, что русские — самые терпеливые и сердобольные люди?» — недоумевает Светлана.

«АБ (Алла Борисовна. — NEWS.ru) от лица какого народа сейчас извинилась? За себя лично или от Израиля?» — иронично отметил пользователь с именем Мать Драконов, намекая на отъезд Пугачевой в Израиль после начала СВО.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Алла Пугачева

«Может, [Пугачева] травила таджиков и извинилась за это?» — предположила сама Водонаева в ответ на комментарий подписчика.

Что Пугачева сказала о теракте в «Крокусе»

Позднее Примадонна прервала молчание и высказалась непосредственно о трагедии в Красногорске. На своей странице в социальной сети она написала, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Примадонна сопроводила своей фотографией.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Аминь», — написала певица.

Кто еще из звезд осудил Пугачеву

За долгое молчание после теракта в «Крокусе» Пугачеву осудил ряд знаменитостей. В частности, телеведущая Маша Малиновская заявила, что Пугачева не раз выступала в концертном зале, где произошла трагедия, но не нашла слов поддержки семьям погибших при теракте. Малиновская считает, что Пугачева «оскотинилась».

Молчанием Примадонны был шокирован и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Пугачева для многих людей являлась ориентиром и примером, однако теперь ведет себя «не совсем этично».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“. Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — сказал он.

Читайте также:

«Скорбь в душе»: Пугачева заговорила о теракте в «Крокусе» спустя неделю

Сбил ребенка после теракта и резал людей: как жил «мясник» из «Крокуса»

Кто такая певица Манижа из Таджикистана, перед которой извинилась Пугачева