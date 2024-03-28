Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест

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Аминчон Исломов

Аминчон Исломов, обвиняемый в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», обжаловал решение суда об аресте, сообщает РИА Новости. Несколькими днями ранее он также заявлял, что не считает себя виновным в произошедшем.

В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Басманном районном суде города Москвы.

По этому делу арестовали Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова 25 марта. Предполагается, что братьев вовлек в организацию теракта другой обвиняемый — Шамсидин Фаридуни, они отвечали за логистику и транспорт.

Известно, что Аминчон Исломов жил в тверской квартире вместе с отцом. Соседи охарактеризовали мужчин как тихих и вежливых, но отметили, что они вели себя как «хозяева земли». Исломовы всегда здоровались, пьяными их не замечали. За дверью их жилища часто были слышны детские голоса.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестованы восемь человек. СМИ утверждали, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным источника журналистов в сфере антитеррористической безопасности, остальных исполнителей завербовали уже на территории РФ.