Что известно о попадании дрона ВСУ в жилой дом Белгорода, сколько погибших

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем 29 марта беспилотник ВСУ самолетного типа врезался в многоквартирный жилой дом. Какие последние подробности об этом известны сегодня?

Что рассказал Гладков, есть ли пострадавшие

По словам главы региона, украинский дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего погиб один мужчина и пострадали два человека.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Ещё один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области отметил, что были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и легковой автомобиль, который находился рядом с домом.

Фото: t.me/vvgladkov

«На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений. Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей», — заявил Гладков.

В Минобороны РФ сообщили, что около 14:30 по московскому времени над территорией Белгородской области был сбит БПЛА ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Что известно о ночной атаке на Белгородскую область

Сегодня, 29 марта, в 02:49 по московскому времени Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

По словам губернатора Белгородской области, системы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в „Белгород Арене“ и гимназии № 22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репном осколками посечен один автомобиль», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также он рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали «Белгород Арена», 22-я гимназия, стекла около 30 квартир и легковой транспорт.

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