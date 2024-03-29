Сколько погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»: данные за 29 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек, сообщили в центре медицины катастроф. Какие последние новости об этом известны?

Сколько человек пострадали в «Крокусе»

По данным центра медицины катастроф, большинство пострадавших получило амбулаторную медицинскую помощь, а 96 человек уже выписаны.

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — пояснили в учреждении.

По информации источника газеты «Известий», общее количество пострадавших составляет 551 человек.

«До 551 человека возросло количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорилось в сообщении.

Вчера, 28 марта, пресс-служба Минздрава Подмосковья опубликовала список из 124 имен, кто остался на лечении в стационаре. Отмечалось, что 47 человек выписаны на амбулаторное наблюдение, 77 остаются в медицинских учреждениях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач больницы Красногорска Олег Варнавин отметил, что реанимационный период лечения у всех пострадавших окончен.

«Слава Богу, реанимационный период у всех пациентов закончен. В реанимации нет никого», — сказал он.

Что известно о количестве погибших

Сегодня, 29 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в одной из больниц скончался еще один пострадавший от рук террористов. По его словам, медики сделали все возможное, чтобы его спасти. Министр выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии», — сказал он.

По данным РИА Новости, погибшим был гражданин Белоруссии 1981 года рождения Алим К. В пресс-службе Минздрава России агентству подтвердили, что речь идет об этом человеке.

Также Мурашко привел актуальные данные ведомства по пострадавшим в теракте.

«98 пострадавших в „Крокус Сити Холле“ выписаны из больниц. <...> 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. Один из них остается в крайне тяжелом состоянии», — проинформировал министр здравоохранения.

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 144, заявили в Минздраве РФ.

Что известно о смерти полковника спецназа в «Крокусе»

Председатель президиума Самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук в своих социальных сетях рассказал, что полковник спецназа, участвовавший в СВО, Тимур Мясников погиб при теракте в «Крокус Сити Холле».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он рассказал, что мужчина спас свою супругу и ребенка, оттолкнув их в безопасное место, а сам попал под огонь террористов.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в „Крокус“ на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — сообщил Маливанчук.

Несколько дней Мясников значился в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал Минздрав Подмосковья.

«Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — добавил Маливанчук.

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