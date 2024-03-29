Новости регионов: в Ростовской области выявили четыре случая ботулизма

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Ростовской области у четырех человек выявили ботулизм. В Роспотребнадзоре сообщили, что граждане отравились грибными и овощными заготовками. Жителей предостерегли от покупки консервов и мясной продукции на стихийных рынках и базарах. Тем временем в центре Оренбурга закрыли кафе, в котором обнаружено большое количество нарушений. Так, сотрудники заведения не следили за сроками годности продуктов и не соблюдали требования гигиены.

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Ставропольский край

Глава СКР Александр Бастрыкин провел личный прием дольщиков из Пятигорска и Ессентуков. По его поручению будут проведены повторные экспертизы с выездом на проблемные объекты. Кроме того, глава СКР поручил выяснить причину, по которой некоторые дома не были достроены, несмотря на высокую степень их готовности, сообщает newstracker.ru.

Фото: t.me/sledcom_press Александр Бастрыкин

Республика Удмуртия

В Удмуртии 15-летним подросткам, которые спасли жизнь тонущего инвалида, вручат знак «Горячее сердце». Летом 2023 года гулявшие у пруда дети заметили тонущего в водоеме мужчину. Как информирует udm-info.ru, подростки знали, что в этом участке пруда бьют холодные ключи и образуются водовороты, и бросились помогать утопающему. Ребята подхватили мужчину и вытащили его на берег.

Ростовская область

У четырех жителей Ростовской области врачи диагностировали ботулизм. Согласно информации, предоставленной Роспотребнадзором, граждане отравились домашними грибными и овощными заготовками. Дончан предостерегли от покупки консервов и мясной продукции домашнего изготовления на базарах и стихийных рынках. Также гражданам напомнили, что испорченные продукты нужно утилизировать, а технологию консервации следует соблюдать очень строго, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В столице Татарстана 10 светофоров вышли из строя по причине неблагоприятных погодных условий. Данными поделился местный комитет по транспорту. Известно, что к местам поломок приехали дежурные бригады, пишет inkazan.ru. Сотрудники Госавтоинспекции работают на каждом перекрестке, регулируя дорожное движение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волгоградская область

В Волгоградской области выявлен первый с начала 2024 года случай нападения клеща на человека. Как сообщают novostivolgograda.ru, членистоногое оказалось не заразным. При этом местным жителям напомнили, что нельзя забывать, что клещи являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, среди которых боррелиоз, туляремия и лихорадка Ку.

Нижегородская область

Нижегородский вуз ННГУ им. Лобачевского был включен в рейтинг 30 самых медийных вузов Российской Федерации, пишет newsnn.ru. Он расположился на 22-м месте с показателем 14 598. Университет оказался в данном списке впервые. Первое место в рейтинге занимает МГУ.

Свердловская область

В одном из кирпичных домов старого фонда Екатеринбурга обрушился балкон. При этом его обломки вылетели на тротуар, сообщает tagilcity.ru. Возраст здания составляет 70 лет. Дом обслуживает УК «Нижнеисетская управляющая компания», в которой, узнав от журналистов о случившемся, заявили, что к ним не поступало жалоб от жильцов. Известно, что несколько лет назад в здании был проведен капитальный ремонт.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Оренбургская область

Роспотребнадзор закрыл одно из кафе в центре Оренбурга. Как пишет 56orb.ru, это было сделано по причине множества нарушений, выявленных сотрудниками ведомства. В частности, в заведении общепита не соблюдались требования гигиены, были нарушены сроки годности продуктов и полуфабрикатов, а также условия их хранения. Так, в емкости, предназначенной под йогурт, было обнаружено мясо. Программа контроля производства в заведении отсутствовала, а поточность технологических процессов не соблюдалась.

Тюменская область

Компания из КНР подписала контракт с тюменским брендом одежды. По информации издания nashgorod.ru, стоимость пробного контракта составила миллион рублей. Вскоре тюменские платья будут представлены на свадебной выставке в Шанхае.

Омская область

Следственный комитет Омска опубликовал фотографии колодца на проспекте Королева в Нефтяниках, куда недавно провалилась 10-летняя девочка. Это произошло несколько дней назад. К счастью, ребенку удалось избежать серьезных травм, пишет gorod55.ru.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Карелия

В Петрозаводске ребенок по пояс провалился в лужу на обочине шоссе. Водитель, двигавшийся по трассе на ВАЗ 2104, увидел происходящее и помог мальчику выбраться, после чего доставил пострадавшего до двери по адресу проживания. Отец ребенка рассказал о происшествии в соцсети. Как сообщает karelinform.ru, рабочие раскопали единственный тротуар в этом районе, и теперь граждане передвигаются по проезжей части.

Приморский край

Во Владивостоке была задержана нарушительница ПДД, отказавшаяся убирать неправильно припаркованный автомобиль. Как сообщает vostokmedia.com, гражданке предъявили обвинения по трем статьям административного кодекса, а именно: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части и создание препятствия для других автомобилей» и «Неуплата административного штрафа в срок».

Башкирия

Башкирский блогер отрицательно высказался в Сети о скорбящих по жертвам теракта. По данным mkset.ru, в ходе стрима один из подписчиков напомнил, что в России сейчас траур. В ответ блогер заявил, что в Башкирии траур не действует. По интонации было похоже, что он находился под воздействием алкоголя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Краснодарский край

В Telegram-канале «Дочь Ветра в Океане» появились хорошие новости от жены путешественника Виталия Елагина. Известно, что с 19 марта Виталий считался пропавшим, так как перестал отправлять сообщения своим родным. В этот момент он находился у берегов Чили. Как пишет kubanpress.ru, с пропавшим путешественником наконец удалось связаться.

Хабаровский край

В Хабаровском крае 245 эковолонтеров получили благодарственные письма. По данным издания transsibinfo.com, почетные награды вручили гражданам различных возрастных групп — учащимся школ, студентам и работающим взрослым из 17 городов и сел региона. Для школьников это станет преимуществом при поступлении в специализированные высшие учебные заведения, поскольку им будут начислены дополнительные баллы.