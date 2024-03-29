Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом и убил россиянина Гладков: БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина

Фото: t.me/vvgladkov

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате взрыва погиб мужчина, пострадали еще два человека. Кроме того, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, а также автомобиль, припаркованный рядом с домом. На месте работают экстренные службы

Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра... Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 – у мужчины осколочное ранение поясничной области, — пояснил глава региона.

По словам Гладкова, ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ на место ЧП. После этого управы начнут обход квартир, чтобы зафиксировать повреждения.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ дважды днем 29 марта пыталось атаковать Белгородскую область беспилотниками. Первый летательный аппарат был ликвидирован над регионом примерно в 10:00 мск, второй — в 14:30 мск.

В ночь на пятницу средства ПВО также уничтожили 15 снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire над регионом. Обошлось без пострадавших. В 37 квартирах 17 многоквартирных домов оказались выбиты окна.