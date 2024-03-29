ВСУ второй раз за день пытаются атаковать российский регион дроном Минобороны: ПВО сбили второй за день беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что это произошло примерно в 14:30 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что белгородская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над территорией области примерно в 10:00 мск. БПЛА был самолетного типа.

При этом в ночь на 29 марта средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область. В ведомстве заявили об уничтожении 15 снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. Обошлось без пострадавших. В 37 квартирах 17 многоквартирных домов выбиты окна.

Как до этого пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, город Шебекино попадает под обстрел Вооруженных сил Украины второй день подряд. По его словам, один из снарядов попал в частный гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Глава региона добавил, что в результате атаки также были посечены кровли, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Кроме этого, получил повреждения газопровод.