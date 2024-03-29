ВСУ направили больше десяти «Вампиров» на российский регион МО: средства ПВО сбили 15 снарядов «Вампир» ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 29 марта, пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве рассказали об уничтожении снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire.

Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив на подлете к городу 15 воздушных целей. По его словам, обошлось без пострадавших. Он добавил, что в 37 квартирах 17 многоквартирных домов выбиты окна. Также повреждения получило остекление на «Белгород Арене» и в гимназии № 22 областного центра.

Кроме того, в Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. По данным губернатора, в селе Репном осколками посечен один автомобиль.

Накануне Гладков рассказал, что при налете дрона ВСУ на село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа пострадал один человек. В результате сброса беспилотником взрывного устройства мирный житель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и верхних конечностей.