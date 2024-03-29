Над Белгородом и Белгородским районом сбили 15 воздушных целей

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив на подлете к городу 15 воздушных целей, написал в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет.

В городе Белгороде в результaте воздушной aтaки со стороны ВСУ выбиты окнa в 37 квaртирaх 17 многоквaртирных домов, в одном из многоквaртирных домов осколки снaрядa сильно повредили бaлкон одной квaртиры. Повреждено остекление в «Белгород Aрене» и гимнaзии № 22 г. Белгородa. По предвaрительным дaнным, осколкaми посечены 12 aвтомобилей, — говорится в его публикации.

В Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля, уточнил Гладков. По его данным, в селе Репное осколками посечен один автомобиль.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем Telegram-канал фотографии последствий нападения на город. По его данным, на месте работают оперативные службы.

Специалисты Белгорблaгоустройствa зaкрывaют тепловой контур в домaх. Упрaвы фиксируют ущерб и состaвляют стaртовые aкты, — отметил глава города.

Ранее Вячеслав Гладков предположил, что вторые и третьи этажи торговых центров в Белгороде смогут начать работу при соблюдении определенных мер безопасности. По его словам, решения будут приниматься с участием МЧС и регионального управления безопасности отдельно по каждому объекту.