Гладков не исключил открытия верхних этажей ТЦ в Белгороде Гладков: оперштаб обсудит вопрос о работе верхних этажей ТЦ в Белгороде

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Вячеслав Гладков

Вторые и третьи этажи торговых центров в Белгороде смогут начать работу при соблюдении определенных мер безопасности, предположил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он отметил, что решения будут приниматься с участием МЧС и регионального управления безопасности отдельно по каждому объекту.

Один из предпринимателей обратился с просьбой открыть 2-й и 3-й этажи ТЦ для осуществления торговли при условии соблюдения всех мер безопасности. Договорились, что на завтрашнем заседании оперативного штаба мы обязательно рассмотрим данный вопрос, постараемся в ближайшее время обойти все торговые центры и дать рекомендации по работе с учетом мнения специалистов управления МЧС и регионального управления безопасности, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что для субъекта важно, чтобы малый и средний бизнес оставался и продолжал работу. Он отметил, что власти продолжат работу с сообществом предпринимателей. В том числе будут решаться вопросы по кредитованию.

Ранее белгородский предприниматель Игорь Чернов пожаловался, что его производства находятся в стоп-листе у банков по кредитованию из-за постоянных атак на регион и не все жители области получают зарплату дважды в месяц, как положено. Так он ответил на критику телеведущего Владимира Соловьева, который требовал от белгородцев прекратить жаловаться из-за ситуации в связи с обстрелами ВСУ.