«На что покупать завтра еду?»: белгородский бизнесмен обратился к Соловьеву Белгородский бизнесмен рассказал Соловьеву о проблемах с выплатой зарплат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгородская область

Белгородский предприниматель Игорь Чернов пожаловался, что его производства находятся в стоп-листе у банков по кредитованию из-за постоянных атак на регион и не все жители области получают зарплату дважды в месяц, как положено. Эти заявления опубликовала в своем Telegram-канале журналистка и экс-советница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Они стали продолжением общественной дискуссии вокруг заявлений телеведущего Владимира Соловьева. Тот раскритиковал просьбы белгородцев о помощи после атак ВСУ и уличил в том, что украинские медиа используют жалобы россиян с приграничных регионов в своих целях.

Вы, товарищ Соловьев, давно ли испытывали нужду? А панические атаки? Вы когда-нибудь думали, на что покупать завтра еду? А куда отправить детей? А что делать с родителями? Системы инфраструктуры нарушены — и большая проблема властей, в том числе и [губернатора Вячеслава] Гладкова, заявляющего, что доходы белгородцев не падают, считать, что раз у них эсэмэс с зарплатой прилетает как по часам два раза в месяц, то у всех так же. Сюрприз — не у всех, — заявил Чернов.

Бизнесмен отметил, что его предприятие в приграничном городе Шебекино четырежды подвергалось прямым обстрелам, а один из ведущих сотрудников погиб практически под прямым ударом ракеты. Чернов предложил провести экскурсию для Соловьева «без бронежилетов, касок, охраны, сопровождения, камер». Он призвал телеведущего приехать в регион и лично поговорить с жителями субъекта.

Русский человек всегда старается быть великодушным, добрым, отзывчивым, а у вас злоба в последней стадии. И ладно бы к врагам и иноагентам, но, по-моему, логика ваша — бей своих, чтоб чужие боялись? Так не боятся, а насмехаются, — заключил бизнесмен.

25 марта Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгорода и области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. В ответ в соцсетях ему стали поступать гневные комментарии от жителей региона.