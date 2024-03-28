Названо число пострадавших при атаке ВСУ села под Белгородом Гладков: один человек пострадал при атаке дрона ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: t.me/vvgladkov

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в результате налета дрона травмы получил один человек.

В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель — в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей, — сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что пострадавшего экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. Ему оказывается необходимая помощь. Также известно, что повреждения получило частное домовладение — урон нанесен хозпостройке и забору.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде в административное здание врезался беспилотник. В результате инцидента пострадали два мирных жителя, им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в помещении выбило окна и посекло фасад, также повредило автомобиль.

Вместе с тем в Минобороны сообщали, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытку Украины совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли 28 марта около 12:30 мск. По словам Гладкова, в результате отражения воздушной атаки был поврежден сарай в населенном пункте Таврово, пострадавших нет.