Два беспилотника сбили на подлете к российскому региону Гладков сообщил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, два беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к городу. В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай. Информация о последствиях уточняется, — сообщил Гладков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал в подмосковном селе Шарапово. По его информации, инцидент произошел несколько дней назад, однако местные жители заметили дрон только сейчас. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь сообщил, что после обстрела Вооруженных сил Украины было обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично населенный пункт Теткино. В результате атаки также были повреждены пять домовладений, два автомобиля и газовая труба.