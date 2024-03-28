Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на Белгородскую область Минобороны: два украинских дрона сбили над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 12:30 мск.

Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

О сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате отражения воздушной атаки со стороны Украины был поврежден сарай в населенном пункте Таврово. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Гладков сообщил, что часть снарядов ударила по окраине населенного пункта. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, без света остались два микрорайона. Никто не пострадал.