Гладков назвал число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород Гладков: двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород за прошедшие сутки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, накануне беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание.

В городе Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. В результате взрыва пострадали два человека — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате атаки в здании выбило окна и посекло фасад. Кроме этого, был поврежден один автомобиль. Спустя некоторое время ВСУ совершили еще одну атаку на Белгород, в результате которой никто не пострадал. Различные повреждения были зафиксированы в 188 квартирах, нескольких социальных и хозяйственных объектах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Попытку Украины совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли 28 марта около 12:30. По словам Гладкова, в результате отражения воздушной атаки был поврежден сарай в населенном пункте Таврово. Пострадавших нет.