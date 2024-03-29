ВСУ второй день подряд обстреливают российский город Гладков заявил об обстреле Шебекино в Белгородской области

Фото: МО Украины

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов попал в частный гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате атаки также были посечены кровли, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Кроме этого, получил повреждения газопровод. На место прибыли аварийные службы для устранения последствий обстрела.

Ранее ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в центре населенного пункта насчитали семь прилетов. В результате атаки жители деревни остались без света. Информации о пострадавших не поступало.

До этого под обстрел украинской армии попал курский поселок Теткино. При атаке шесть частных домовладений получили различные повреждения: были выбиты окна, посечены заборы и фасады, а также разрушены дворовые постройки. Среди мирных жителей никто не пострадал.