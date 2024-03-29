Деревня под Курском осталась без света после обстрела ВСУ Старовойт: в деревне Внезапное отсутствует электроснабжение после обстрела ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его данным, инцидент произошел утром в пятницу, 29 марта. Населенный пункт остался без электроснабжения.

Сегодня утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. В центре населенного пункта насчитали семь прилетов. В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение, — написал Старовойт.

Губернатор отметил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, добавил он.

Накануне Старовойт сообщал об ударе ВСУ по поселку Теткино Глушковского района. По его данным, никто из жителей не пострадал, повреждены шесть домовладений. Глава региона отметил, что собственникам поврежденного имущества будет оказана помощь в восстановлении и ремонте.

Кроме того, из-за обстрела Вооруженных сил Украины оказалось обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино. Старовойт сообщил, что повреждения также получили газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал, уточнил он.