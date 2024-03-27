В Курской области обесточено село из-за обстрела ВСУ Старовойт: из-за обстрела ВСУ обесточено село Попово-Лежачи

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Из-за обстрела ВСУ обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Также повреждены газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал, отметил он. Глава региона уточнил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино, — сообщил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

В минувший понедельник, 25 марта, сообщалось, что российские расчеты гаубиц «Мста-Б» поразил склад с боеприпасами ВСУ у границы Курской области. Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.