ВСУ обстреляли российский регион Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его данным, никто из жителей не пострадал, повреждены шесть домовладений. Глава региона отметил, что собственникам поврежденного имущества будет оказана помощь в восстановлении и ремонте.

Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены шесть домовладений, — написал Старовойт.

Накануне из-за обстрела ВСУ оказалось обесточено село Попово-Лежачи Глушковского района и частично поселок Теткино. Старовойт сообщил, что повреждения также получили газовая труба, пять домовладений и два автомобиля. Среди жителей никто не пострадал, уточнил он.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Шебекино попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, часть снарядов ударила по окраине города, без света остались два микрорайона. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела, рассказал он.

До этого ВСУ атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших не оказалось.