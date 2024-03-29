Украинский беспилотник сбит над российским регионом Минобороны: БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области

Фото: МО РФ

Белгородская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над территорией области, заявили в Минобороны России. Отмечается, что это произошло примерно в 10:00 мск. БПЛА был самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны рассказали, что средства ПВО в ночь на 29 марта пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область. В ведомстве заявили об уничтожении 15 снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. Обошлось без пострадавших. В 37 квартирах 17 многоквартирных домов выбиты окна.

За день до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. По словам главы региона, в результате налета дрона травмы получил один человек.

Директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский в свою очередь передавал, что в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 марта получили повреждения почти 100 частных и многоквартирных домов. По его словам, повреждения также получили 30 коммерческих и административных зданий.