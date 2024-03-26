В Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 24 марта получили повреждения почти 100 частных и многоквартирных домов, сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. По его словам, которые приводит ТАСС, повреждения также получили 30 коммерческих и административных зданий.
По результатам атаки 96 многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения, <...> 62 единицы техники, общественного транспорта и шесть пассажирских катеров, 25 личных автомобилей, — заявил он.