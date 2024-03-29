Удары по «Белгород Арене» и городской гимназии: как ВСУ атакуют РФ 29 марта

Фото: МО Украины

За ночь с 28 на 29 марта ПВО сбили в небе над Белгородом 15 реактивных снарядов из системы залпового огня RM-70 Vampire. В Курской области обстреливают приграничные села. В ДНР несколько человек получили ранения, в их числе подросток. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки — в материале NEWS.ru.

Под Белгородом ранен местный житель

Днем 28 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса боеприпаса с БПЛА в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа был ранен местный житель. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Позднее в окрестностях поселка Томаровка в Яковлевском городском округе беспилотник атаковал «инфраструктурный объект», добавил белгородский губернатор, не уточнив, о каком именно сооружении идет речь. В этом случае обошлось без пострадавших, но после атаки загорелась сухая трава на площади 400 квадратных метров.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 марта ПВО сбили 15 реактивных снарядов над Белгородской областью. Они, как утверждают в военном ведомстве, были выпущены из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь Вячеслав Гладков уточнил, что снаряды сбили на подлете к Белгороду. По его словам, пострадавших нет, однако осколки снаряда повредили строения. Telegram-канал SHOT опубликовал фото последствия атаки.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление на „Белгород Арене“ и гимназии № 22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — сообщил Вячеслав Гладков.

Также он добавил, что в поселке Дубовое Белгородского района в одном частном доме повреждена кровля, а в селе Репное — один автомобиль.

Около 10:00 20 марта в небе над Белгородской областью ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В обстрелянной деревне под Курском пропало электричество

Как сообщает курский губернатор Роман Старовойт, 28 марта ВСУ обстреляли поселок Тёткино Глушковского района.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждены шесть домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что после обстрелов в приграничном селе Коровяковка начался пожар в жилом доме. Никто из жителей не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили возгорание.

Утром 29 марта была обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. Как отмечает Старовойт, в центре населенного пункта насчитали семь прилетов. Из-за повреждений в деревне отсутствует электроснабжение, уточнил губернатор Курской области.

Фото: t.me/gubernator_46

В ДНР ранили подростка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки зафиксировали 15 атак ВСУ (днем ранее — 41), в том числе шесть — на Донецком направлении, семь — на Горловском и по одному обстрелу — на Великоновоселковском и Углегорском.

ВСУ выпустили по региону 42 боеприпаса различных видов. О погибших не сообщается, ранены четыре мирных жителя, в том числе подросток 2007 года рождения в Донецке. Повреждения получили восемь жилых зданий, один объект инфраструктуры и один автомобиль.

Обстрелы в Херсонской области

По данным Telegram-канала «Херсонский вестник», в течение дня 28 марта ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки и Правые Солонцы, выпустив в общей сложности 25 снарядов.

В ночь на 29 марта обстрелам подверглись поселения Корсунка, Алешки, Старая Збурьевка и Голая Пристань. По ним выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии. О пострадавших и погибших не сообщается.

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