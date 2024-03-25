Пожар на ГРЭС, дрон у нефтезавода, «Вампиры»: как ВСУ атакуют РФ 25 марта

Фото: t.me/vvgladkov

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинских военных. В Белгородской области четыре человека пострадали в результате обстрелов ВСУ. В Воронежской и Курской областях объявляли ракетную опасность. Близ нефтезавода под Самарой были найдены обломки дрона-камикадзе. Под Ростовом-на-Дону загорелась гидроэлектростанция, часть жителей Новочеркасска остались без света. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Белгород оказался под обстрелами

Накануне российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные Вооруженными силами Украины 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак пострадали четыре человека.

«Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт», — пояснил Гладков в Telegram.

По его словам, на местах прилетов снарядов есть разрушения, но власти «не видят проблем, которые бы не позволили в короткий срок выполнить восстановительные работы».

«Один из осколков попал в мастерскую нашего художника-пейзажиста, участника международных и всероссийских конкурсов, члена Союза художников России Григория Владимировича Новикова», — отметил Гладков, уточнив, что живописец не пострадал.

Губернатор также сообщил, что в областном центре различные повреждения получили 22 квартиры в семи многоквартирных домах, семь частных жилых домовладений, хозяйственный субъект и 11 автомобилей.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольском повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово — кровли двух частных домовладений», — сказал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

В Ростовской области загорелась электростанция

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 марта средства ПВО перехватили 11 украинских БПЛА над Ростовской областью. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в результате атаки БПЛА получила повреждения Новочеркасская ГРЭС. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

«Были взрывы и сильный пожар. Из строя выведены два энергоблока», — пишет канал, публикуя кадры вероятного удара.

Telegram-канал Baza уточнил, что в атаке участвовали несколько дронов. Первые БПЛА, предположительно, попытались атаковать ГРЭС в 02:30, говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что в ночь на 25 марта на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС «произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции». По его словам, пострадавших нет.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — сообщил Голубев в своем Telegram-канале.

Жители Новочеркасска предположили в соцсетях, что ночью слышали звуки взрывов, после чего без электроэнергии остался микрорайон Донской.

Мэр города Юрий Лысенко рассказал, что освещение микрорайона возобновили к 03:23.

«Силами сотрудников станции пожар был оперативно ликвидирован. Жертв, разрушений, других чрезвычайных происшествий нет — это подтвердили выехавшие на место спасатели. Два энергоблока временно не работают», — написал Лысенко в Telegram-канале, добавив, что специалисты выясняют причины пожара.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской и Курской областях объявляли тревогу

Накануне вечером в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, на парковку, в подземный переход», — написал глава области в Telegram-канале.

Вскоре после полуночи 25 марта Гусев объявил об отбое режима опасности.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт также объявил о ракетной опасности. В ночь на 25 марта он заявил в Telegram об отбое тревоги. Минобороны не сообщало об атаках беспилотников на две области.

Близ нефтезавода под Самарой нашли дрон-камикадзе

В лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области был найден беспилотник самолетного типа. Как пишет Telegram-канал Mash, дрон c 50 кг тротила лежал примерно в 40 метрах от предприятия.

«Вероятнее всего, посадили его силами РЭБ. Находку обезвредили и уничтожили», — говорится в публикации. Mash сообщил, что ночью 23 марта НПЗ под Самарой атаковали несколько БПЛА.

Пресс-служба правительства Самарской области ранее распространила комментарий главы региона Дмитрия Азарова, в котором он подтвердил, что пожар на нефтебазе вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ. По его словам, вспыхнула колонна первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет.

Фото: МО Украины

В ДНР ранен местный житель

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки были зафиксированы 15 атак ВСУ, в том числе девять — на Донецком направлении и шесть — на Горловском.

ВСУ выпустили по региону 42 боеприпаса различной модификации. В результате ударов был ранен один человек — мужчина 1961 года рождения — в населенном пункте Еленовка, отметили в СЦКК.

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