31 января 2026 в 12:44

Приднестровье осталось в темноте из-за аварии

Авария на Молдавской ГРЭС привела к перебоям в электроснабжении Приднестровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перебои с электроснабжением произошли в Приднестровье из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщило государственное предприятие «Единые распределительные электрические сети». Отключение произошло в 10:44 по местному времени (11:44 по московскому).

В 10:44 произошло аварийное отключение ЛЭП МГРЭС — Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Молдавии произошли отключения электроэнергии. Национальный центр управления кризисами страны пояснил, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Отключения фиксировались в нескольких районах Республики Молдова, включая столицу Кишинев. Министерство энергетики уже обратилось к компаниям-операторам распределительных сетей. Они получили требование срочно принять меры для исправления ситуации.

До этого в Финляндии обледенение лопастей ветряных турбин привело к резкому сокращению производства электроэнергии. Доля ветрогенерации в общей выработке упала ниже 5% от установленной мощности. Выработка на ветровых электростанциях сократилась с 9433 мегаватт примерно до 430 мегаватт.

Приднестровье
Молдавия
ГРЭС
электричество
