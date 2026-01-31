Приднестровье осталось в темноте из-за аварии Авария на Молдавской ГРЭС привела к перебоям в электроснабжении Приднестровья

Перебои с электроснабжением произошли в Приднестровье из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщило государственное предприятие «Единые распределительные электрические сети». Отключение произошло в 10:44 по местному времени (11:44 по московскому).

В 10:44 произошло аварийное отключение ЛЭП МГРЭС — Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Молдавии произошли отключения электроэнергии. Национальный центр управления кризисами страны пояснил, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Отключения фиксировались в нескольких районах Республики Молдова, включая столицу Кишинев. Министерство энергетики уже обратилось к компаниям-операторам распределительных сетей. Они получили требование срочно принять меры для исправления ситуации.

До этого в Финляндии обледенение лопастей ветряных турбин привело к резкому сокращению производства электроэнергии. Доля ветрогенерации в общей выработке упала ниже 5% от установленной мощности. Выработка на ветровых электростанциях сократилась с 9433 мегаватт примерно до 430 мегаватт.