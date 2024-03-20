Ракета упала в центре Курска, дроны в Энгельсе: как ВСУ атакуют РФ 20 марта

Фото: МО Украина

Белгородская и Курская области остаются на линии огня — помимо прилетов дронов-камикадзе, там были сбиты ракеты, а приграничные села обстреливаются с земли. В Саратовской области БПЛА сбили рядом с аэродромом, на котором базируются стратегические бомбардировщики. Также украинский беспилотник сбили в небе над Воронежской областью. Не утихают обстрелы и в присоединенных регионах. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

Белгород продолжают обстреливать

Как сообщил поздно вечером 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к городу. В результате осколками была повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия областного центра.

В поселке Разумное Белгородского района были повреждены теплица коммерческого предприятия, кровля частного дома и два автомобиля.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 20 марта силы ПВО в небе над Белгородской областью сбили один беспилотник, а поздно вечером 19 марта — ракету ЗРК Patriot.

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Белгородской области. Их активность сохраняется и «на земле», говорят авторы публикации, отмечая о продолжающихся боях в районе приграничного поселения Козинка.

Ранее власти региона объявили, что по соображениям безопасности в шесть населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области с 20 марта ограничен въезд. Речь идет о территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безыменка.

Губернатор Вячеслав Гладков также объявил о планах эвакуации детей из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа. Помимо этого, в приграничных районах области, а также в Белгороде и Яковлевском городском круге до конца недели школьники уйдут на каникулы.

Как пишет Telegram-канал «Иди и смотри», накануне в зоопарке Белгорода в результате обстрела погибла кенгуру Гранди. Ее привезли в областной центр из Петербурга в 2019 году.

Фото: t.me/vvgladkov

В центре Курска упали обломки ракеты

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, в ночь на 20 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет, повреждены три домовладения, а также перебита линия электропередачи.

По данным Минобороны РФ, вечером 19 марта средства ПВО сбили в небе над регионом ракету С-200. Как уточнил Старовойт, ее обломки упали «в центре Курска и других районах города». Также он добавил, что «пострадавших нет», но «повреждено нескольких крыш».

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что накануне вечером «после атаки БПЛА произошло аварийное отключение электроснабжения на подстанции Высокая, в результате часть города без света». Губернатор региона признал, что в Курске «временные перебои с электроснабжением», не называя причину ЧП, но напомнив, что «приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред». По словам Романа Старовойта, последствия аварии на электросетях устранили вскоре после полуночи 20 марта.

Telegram-канал Mash утверждает, что вечером 19 марта «ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области — как минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200». В публикации также говорится, что «все было сбито».

Как пишет Telegram-канал WarGonzo, ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Курской области. Их активность сохраняется и «на земле», говорят авторы публикации, отмечая о продолжающихся боях в районе приграничного поселения Теткино. Роман Старовойт сообщил об обстрелах этого населенного пункта.

«Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. В результате в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы», — сказано в Telegram-канале курского губернатора.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

БПЛА сбили на подлете к аэродрому под Саратовом

Около 04:30 20 марта жители Саратовской области услышали несколько взрывов. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, средства ПВО сбили беспилотники над городом Энгельсом. Там расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс-2», где базируются российские стратегические бомбардировщики. Объект ранее подвергался атакам беспилотников 29 декабря и 5 декабря 2022 года.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написано в Telegram-канале саратовского губернатора.

Позже Минобороны РФ подтвердило эту информацию. По данным ведомства над Саратовской областью военные сбили четыре беспилотника.

Как пишет Telegram-канал Mash, момент ликвидации дронов под Энгельсом попал на камеру домофона. На записи слышны гул мотора, работа ПВО и три глухих взрыва. Канал SHOT сообщает, что местные жители перед этим слышали сирену.

Фото: МО Украина

В Воронежской области перехватили дрон

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки дронов, ее сняли после 07:00 20 марта. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили в небе над регионом один беспилотник самолетного типа.

В ДНР пострадали шахтеры

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 22 атаки ВСУ (днем ранее — 42). Всего по региону выпустили 73 боеприпаса различной модификации. Ранены шесть человек, в их числе сотрудники шахты имени Скочинского (они пострадали после падения взрывного устройства с беспилотника) и жители города Горловка. Также повреждены 13 жилых домов, два объекта инфраструктуры и один автомобиль.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в Донецке при обстреле пострадала женщина 1936 года рождения и двое мужчин. Еще два человека пострадали в результате обстрела в Горловке. У всех «ранения средней степени тяжести» им «оказывается необходимая медицинская помощь».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что попало под обстрел в Херсонской области

В течение 19 марта по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в контролируемой РФ части Херсонской области ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии, пишет Telegram-канал «Здоровый Херсон». Удары были нанесены по населенным пунктам Каховка, Любимовка, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка и Первомаевка.

В ночь на 20 марта ВСУ выпустили еще 21 снаряд по населенным пунктам: Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Днепряны и Каиры.

Накануне, как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в Каховке дрон-камикадзе ударил по машине скорой помощи. В ней, помимо бригады медиков, находился тяжелобольной ребенок, которого везли в больницу.

«Фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали. И медик на руках понес малыша в больницу», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

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