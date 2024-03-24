ПВО сбила 22 снаряда, выпущенных по Белгородчине из РСЗО Vampire

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные Вооруженными силами Украины 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. Ракеты были перехвачены в районе 17:50 (совпадает с мск).

Около 17:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что ВСУ при обстреле Белгорода 24 марта повредили здание общежития БГТУ им. В.Г. Шухова. На опубликованных очевидцами кадрах, которые были сняты внутри одной из комнат виден частично разрушенный потолок, по всему полу комнаты разбросаны расколотые элементы потолка.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области беспилотным летательным аппаратом. По словам губернатора Романа Старовойта, это был дрон-камикадзе. В результате падения БПЛА загорелись спиртовоз и зернохранилище, которое полностью сгорело вместе с сельскохозяйственной техникой.