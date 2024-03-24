Беспилотник уничтожил зернохранилище и сельхозтехнику в российском регионе Старовойт: под Курском сгорели зернохранилище и сельхозтехника после атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области беспилотным летательным аппаратом, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, это был дрон-камикадзе. В результате падения БПЛА загорелись спиртовоз и зернохранилище, которое полностью сгорело вместе с сельскохозяйственной техникой.

Уточненные данные последствий пожара в селе Коровяковка Глушковского района, возникшего в результате атаки украинского БПЛА 22 марта. Из-за падения дрона-камикадзе загорелся спиртовоз, огонь перекинулся на зернохранилище. В пожаре сгорели зернохранилище и сельскохозяйственная техника, — заявил Старовойт.

Глава Курской области поблагодарил пожарных и добровольную команду «Патриот», которые несколько часов тушили пламя. Кроме того, Старовойт пообещал оказать всю необходимую помощь фермеру, чье имущество пострадало от падения беспилотника.

Ранее Роман Старовойт объявил о введении режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Курска. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможной атаки.