Появились кадры из общежития белгородского БГТУ имени Шухова после обстрела

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ВСУ при обстреле Белгорода 24 марта повредили здание общежития БГТУ им. В. Г. Шухова, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород». На опубликованных очевидцами кадрах, которые были сняты внутри одной из комнат, можно увидеть поврежденный потолок и разбросанные повсюду обломки.

Кроме того, белгородцы сообщают о повреждениях одного из домов на проспекте Славы. По кадрам видно, что снаряд или его осколки задели балкон на последнем этаже многоквартирного дома, из-за чего произошло его дальнейшее обрушение. Под пострадавшим домом повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Территория оцеплена.

Согласно информации канала, повреждения также зафиксированы в частном секторе на улице Сургутской. Судя по кадрам, у строения выбиты окна и посечена крыша.

24 марта Вооруженные силы Украины атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области беспилотным летательным аппаратом. По словам губернатора Романа Старовойта, это был дрон-камикадзе. В результате падения БПЛА загорелись спиртовоз и зернохранилище, которое полностью сгорело вместе с сельскохозяйственной техникой.