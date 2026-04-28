Россиянин пострадал при атаке украинских дронов на грузовик

В Белгородской области грузовой автомобиль подвергся атаке двух FPV-дронов, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавший был госпитализирован с множественными травмами. Также Гладков уточнил, что грузовик получил повреждения.

Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей лица, непроникающими слепыми осколочными ранениями ноги и спины, а также ушибом легкого доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, — написал Гладков.

Утром 28 апреля пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.