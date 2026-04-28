Почему сроки в строительстве срываются — и как этого избежать

Erid: 2W5zFJ7HSXs

«Сдадим в октябре» — и вот уже декабрь, объект не готов, деньги потрачены, а подрядчик объясняет задержку дождями, подорожавшим бетоном и внезапно заболевшим прорабом. Срыв сроков в строительстве настолько распространен, что многие заказчики закладывают его в свои ожидания заранее. Это ненормально — и это поправимо. Но для того чтобы понять, как избежать задержек, нужно сначала разобраться, откуда они берутся.

Проблема начинается раньше, чем кажется

Большинство заказчиков убеждены, что срок срывается где-то в середине стройки, когда что-то пошло не так на площадке. На самом деле корень проблемы почти всегда уходит в самое начало: в проектирование и в то, как именно был подписан договор.

Размытый проект — главный источник задержек. Когда в документации нет четких спецификаций на материалы, узлы конструкций прорисованы в общих чертах, а инженерные решения «будут уточнены по ходу» — это не экономия на проектировании, это отложенные конфликты. Каждое такое «уточнение по ходу» останавливает работу: нужно согласовать решение, пересчитать смету, заказать другие материалы, дождаться поставки. Неделя здесь, две недели там — и вот уже график сдвинулся на два месяца, хотя формально никто ни в чем не виноват.

Не менее опасен другой сценарий: заказчик сам не до конца понимает, чего хочет, и начинает вносить изменения после старта работ. Переставить перегородку, добавить теплый пол в комнате, которая изначально не предусматривалась, поменять фасадное решение. Каждое такое изменение в середине стройки обходится в три — пять раз дороже, чем если бы оно было заложено в проект изначально, — и неизбежно сдвигает сроки. Профессиональный подрядчик обязан предупредить об этом заранее, а не молча соглашаться на любые правки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Логистика: невидимый враг графика

Даже при идеальном проекте сроки могут поплыть из-за проблем с поставками материалов. Это особенно актуально после 2022 года, когда привычные логистические цепочки перестроились, а сроки ожидания ряда позиций выросли с недель до месяцев.

Опытный подрядчик закупает критически важные материалы с опережением — не тогда, когда они уже нужны на площадке, а за несколько недель до начала соответствующего этапа. Это требует четкого календарного планирования и понимания, какие позиции находятся в дефиците. Компании, которые работают по принципу «закажем, когда понадобится», регулярно сталкиваются с ситуацией, когда нужный материал есть на складе поставщика, но доставка займет три недели, а бригада уже стоит без дела.

Именно поэтому при оценке подрядчика стоит спрашивать не только о том, с кем он строил, но и о том, как устроена его логистика. Есть ли у компании пул проверенных поставщиков с надежными сроками? Закупает ли она материалы заранее или работает «с колес»? Эти вопросы кажутся скучными — но именно от ответов на них зависит, сдадут ли вам объект вовремя.

Кадровый фактор: когда люди важнее технологий

Еще одна системная причина задержек — дефицит квалифицированных рабочих. Недобросовестные подрядчики берут несколько объектов одновременно и перебрасывают одну бригаду с объекта на объект в зависимости от того, где в данный момент острее конфликт с заказчиком. В результате на вашем объекте работа идет два дня в неделю вместо пяти — и никто об этом прямо не говорит.

Проверить это несложно. Еще до подписания договора стоит спросить подрядчика, сколько объектов он ведет параллельно и какова численность бригад. Если один прораб курирует восемь объектов одновременно — это не признак эффективности, это признак проблем. Хороший прораб физически не может качественно контролировать более трех-четырех объектов.

На этапе стройки помогает простое правило: регулярно приезжать на площадку без предупреждения. Не раз в месяц, а раз в неделю. Факт вашего присутствия дисциплинирует лучше любых штрафных санкций в договоре.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Договор: не формальность, а инструмент защиты

Договор со строительной компанией — документ, который большинство заказчиков подписывают не читая. Это серьезная ошибка. Именно в договоре должны быть прописаны механизмы, которые делают нарушение сроков невыгодным для подрядчика.

Во-первых, в договоре должен быть не просто общий срок сдачи, но и промежуточные этапы с конкретными датами: фундамент — к такому-то числу, коробка — к такому-то, кровля — к такому-то. Это позволяет отслеживать отклонения до того, как они накопились до критической отметки. Если фундамент сдан с задержкой в две недели, это уже сигнал, а не сюрприз в конце.

Во-вторых, договор должен содержать реальные штрафные санкции за нарушение сроков — не символические, а ощутимые. И эти санкции должны быть соразмерны: 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки — это рабочая практика, встречающаяся в грамотно составленных договорах.

В-третьих, важна схема оплаты. Авансирование более 30–40% от стоимости проекта до начала работ — это риск. Привязка платежей к выполненным этапам мотивирует подрядчика двигаться по графику: деньги он получит только после того, как закроет очередной этап, и это будет зафиксировано в акте.

В компании «Стройтех» разработали стандартный договор, где все эти элементы уже включены: поэтапная оплата, промежуточные контрольные точки и штрафные механизмы. По словам представителей компании, сам факт наличия такой структуры в договоре отсеивает на этапе переговоров подрядчиков, не уверенных в собственных сроках. Добросовестный исполнитель таких условий не боится.

Погода, форс-мажор и другие оправдания

Отдельная тема — форс-мажорные оговорки в договорах. Некоторые подрядчики включают в них настолько широкий перечень обстоятельств, что «форс-мажором» может быть объявлено практически все: затяжные дожди, аномальная жара, перебои с электроснабжением, изменение цен на материалы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Погода действительно влияет на строительство — это факт. Бетонирование при температуре ниже −10 требует дополнительных мер, кровельные работы в ливень небезопасны. Но профессиональный подрядчик закладывает погодные риски в график заранее. Он не планирует залить фундамент в конце ноября в средней полосе России, а если и планирует — то с учетом зимней технологии и соответствующих сроков.

Когда подрядчик ссылается на дожди в августе как на причину срыва сроков — это не форс-мажор, это отсутствие нормального планирования.

Что должен сделать заказчик до начала строительства

Предотвратить задержки значительно проще, чем бороться с ними в процессе. До подписания договора стоит убедиться, что проект полностью завершен и согласован — не «в целом понятно», а именно завершен, со спецификациями на все материалы и узлы. Нужно запросить у подрядчика детальный календарный план с привязкой к конкретным датам и проверить, как он соотносится с заявленным итоговым сроком. Поговорить с предыдущими заказчиками — не с теми, кого предложит сам подрядчик, а с теми, кого найдете сами через отзывы или рекомендации. И наконец, внимательно прочитать договор — или показать его юристу.

Все это требует времени и, честно говоря, некоторых усилий. Но это несопоставимо меньше, чем время и нервы, которые уйдут на выяснение отношений с подрядчиком, затянувшим строительство на полгода.

Рынок меняется, но осторожность остается обязательной

Строительная отрасль в России становится более профессиональной — это факт. Цифровые инструменты управления проектами, рост конкуренции, более грамотные заказчики — все это давит на недобросовестных игроков и вымывает их с рынка. Но это не означает, что можно расслабиться.

Срыв сроков по-прежнему остается нормой для значительной части строительных компаний. И защита от этого — не удача и не доверие на слово, а конкретные договорные механизмы, правильно выстроенный проект и заказчик, который понимает, что происходит на его объекте. Строительство — это не магия. Это управляемый процесс, в котором у каждой задержки есть причина, и почти всегда эту причину можно было предвидеть заранее.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В конечном счете выбор подрядчика — это выбор не между дешевле и дороже, а между предсказуемостью и лотереей. Компания, которая сдает объекты в срок, как правило, стоит чуть больше — потому что за этим стоят реальные процессы: нормальное планирование, обученные бригады, честный договор. Те, кто однажды прошел через затяжную стройку с бесконечными оправданиями, понимают: разница в цене между надежным подрядчиком и ненадежным — это не переплата. Это страховка.

РЕКЛАМА: ООО «СТРОЙТЕХ», ИНН 5017138729