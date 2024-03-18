Ребенка убила мина в ДНР, бои с ДРГ на границе: как ВСУ атакуют РФ 18 марта

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания 24-летней россиянки, подозреваемой в подготовке теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога»

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Два человека, в том числе ребенок, подорвались на взрывных устройствах в ДНР. Многоквартирный дом попал под обстрел в ЛНР. Диверсанты снова попытались прорваться на территорию Белгородской области. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник ВСУ был подавлен над Калужской областью

Накануне во второй половине дня российские средства ПВО подавили украинский беспилотник над Спас-Деменским районом Калужской области. Приземление БПЛА не привело к последствиям на земле, заверил губернатор Владислав Шапша.

По данным Telegram-канала Mash, это был дрон PD-2, способный нести порядка 19 килограммов боевой нагрузки и нередко используемый в качестве дрона-камикадзе. Он сел на лед посреди замерзшего озера.

Ребенок подорвался на мине в Мариуполе

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 40 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 32 обстрела на Горловском направлении и восемь — на Донецком. ВСУ выпустили 142 боеприпаса по региону. Пять жилых домов и один автомобиль получили повреждения в результате прилетов снарядов.

Два человека получили ранения. Они подорвались на взрывных устройствах: в Мариуполе — мальчик 2010 года рождения, в селе Васильевка — мужчина 1987 года рождения.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Пенсионерка взорвала петарду на избирательном участке в Перми

Накануне взрыв произошел на избирательном участке в ДК Солдатова в Перми. По данным Telegram-канала Baza, 64-летняя женщина пронесла в здание петарду и подорвала ее в туалете. В результате пенсионерка осталась без руки.

После взрыва из здания были эвакуированы 50 человек. По данным канала, перед случившимся женщина разговаривала по телефону. Предполагается, что она могла общаться со злоумышленниками.

ВСУ ударили по жилой многоэтажке в ЛНР

Украинские войска ударили беспилотником по многоквартирному дому в Алчевске ЛНР, сообщил глава города Альберт Апшев. Это произошло накануне утром. В результате на балконе одной из квартир произошло возгорание. Жильцов двух подъездов эвакуировали.

Также пострадало здание детского сада. По словам Апшева, в общей сложности 500 окон, а также элементы конструкции оказались повреждены. Никто из местных мирных жителей не пострадал.

Украинский БПЛА попытался атаковать Москву

Утром 17 марта средства ПВО сбили на подлете к Москве украинский беспилотник. Он направлялся к столице со стороны городского округа Домодедово. Перед этим над Московской областью уничтожили еще два БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский в связи с налетом дронов. Они продлились чуть меньше двух часов.

Курский дружинник сбил дрон из ружья

Поселок Теткино Глушковского района Курской области несколько раз находился под обстрелами 17 марта. В итоге пять жилых домов получили повреждения. Прилеты также были зафиксированы на территории сахарного завода. Населенный пункт частично остался без света.

«Сегодня весь день поселок Теткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать регион. Он был сбит из охотничьего ружья бойцом добровольной народной дружины одного из приграничных районов.

Накануне около половины девятого вечера предупреждение об опасности атаки БПЛА было введено в Курской области. Оно продлилось до пяти утра 18 марта. Информации о работе средств ПВО не поступало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские ДРГ снова попытались прорваться в Белгородскую область

За минувшие сутки украинские войска выпустили 108 снарядов по Белгородской области. Беспилотники 29 раз совершали налеты на регион. С 16 по 17 марта в результате атак погибли два жителя региона, еще пятеро получили ранения. Более 130 квартир и 75 частных домов были разрушены.

Утром 18 марта Белгородская область снова подверглась обстрелам. В результате пострадал один житель областного центра. Его госпитализировали. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность.

После обстрелов ВСУ 13 населенных пунктов Грайворонского городского округа третий день остаются без электроснабжения. Около 600 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Группы украинских диверсантов пытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, у Сподарюшино атаковала группа из 14 человек на БМП и танке. Прорыва границы допущено не было. ДРГ потеряла семерых диверсантов убитыми и ранеными.

Украинские ДРГ также пытались прорваться в районе Козинки, но получили отпор со стороны ВС РФ. В итоге были уничтожены до 65 украинских солдат, боевая машина РСЗО Vampire и орудие Д-20. К населенному пункту направлялся вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, он был сбит из ПЗРК в районе Лукашовки в Сумской области.

Жителей Воронежской области предупредили о риске атаки дронов

Около 21:20 мск 17 марта в Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА. Глава региона Александр Гусев призывал местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы ПВО были наготове.

Отбой тревоги объявили в шесть утра 18 марта. Какой-либо информации об ударах дронов, работе ПВО и последствиях на земле не поступало.

Россиянка хотела устроить теракт в Крыму по заданию куратора

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 24-летнюю россиянку, которая собиралась устроить теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. По версии правоохранителей, девушка хотела помешать военным перевозкам путем поджога релейного шкафа.

При обысках у задержанной нашли изготовленные самостоятельно зажигательные устройства и компоненты к ним, в ее телефоне обнаружили переписку с украинским куратором. В отношении девушки возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Реактивные беспилотники попытались атаковать Брянскую область

Два реактивных беспилотника самолетного типа попытались атаковать Брянскую область вечером 17 марта. Они были сбиты средствами ПВО. Как заявил губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Фото: t.me/avbogomaz Ту-141 «Стриж»

«В 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 „Стриж“», — подтвердили попытку атаки в Минобороны РФ.

Детский сад в Херсонской области попал под обстрел ВСУ

Украинские войска обстреляли поселок Брилевка в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области. Один из снарядов упал на территории между детским садом и поселковым советом. Здания получили повреждения, никто из местных жителей не пострадал.

«Около 14 часов был прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилевка. <...> Взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета. Какое бы из них ни было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт», — заявил губернатор Владимир Сальдо.

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