Аэропорты Москвы вернулись к штатной работе после угрозы атаки дрона Росавиация: в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе после снятия ограничений, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на фоне сообщений об угрозе атаки дрона ВСУ.

В 11:15 МСК временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковского сняты, — написал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Он отметил, что дрон сбили в городском округе Домодедово. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что попытка атаки ВСУ была пресечена в 10:15 мск над территорией Московской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта. В частности, четыре дрона самолетного типа перехватили в Московской и Ярославской областях, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два и по одному в Орловской и Ростовской областях. Еще 17 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем.